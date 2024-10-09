Почтальоны станут агентами банка

Жители отдаленных и малонаселенных территорий смогут быстрее получать банковские услуги, если почтальоны будут выступать агентами Почта Банка.

Центробанк предложил привлечь почтальонов к работе выездными агентами Почта Банка, чтобы повысить доступность финансовых услуг в отдаленных регионах.

Для этого понадобится обновить парк мобильных переносных кассовых устройств, а также выдать сотрудникам почты POS-терминалы. Так жители малонаселенных и труднодоступных пунктов смогут оплачивать услуги наличными или по безналу. Об этом сказано на сайте ЦБ в «Основных направлениях повышения доступности финансовых услуг».

Сейчас техническая возможность предоставлять банковские услуги есть в 32,45 тыс. почтовых отделений, из них 23,57 тыс. находятся в сельской местности.