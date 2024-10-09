Усовершенствуют механизм «малых» закупок

До 2027 года в рамках утвержденной распоряжением Правительства от 26.06.2024 № 1636-р Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема власти планируют ввести несколько улучшений.

Среди них:

унификация порядка проведения «малых» закупок в электронной форме;

создание и ведение для таких закупок каталога , содержащего описание конкретных товаров;

использование цифрового паспорта товара;

установление единых требований к функционированию информационных систем, используемых для проведения «малых» закупок, и их взаимодействию и интеграции между собой;

унификация размеров и порядка взимания платы с участников «малых» закупок;

определят случаи, при которых они допустимы с использованием бумажного документооборота.

В целом в ближайшие 2-3 года будет завершена работа по цифровизации открытых конкурентных закупок в электронной форме на едином портале закупок, обеспечивающем полноценный электронный документооборот на всех стадиях закупки.

Перечисленное заявлено в опубликованных недавно и утвержденных Минфином Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.