Усовершенствуют механизм «малых» закупок

Среди них:
унификация порядка проведения «малых» закупок в электронной форме;
создание и ведение для таких закупок каталога, содержащего описание конкретных товаров;
использование цифрового паспорта товара;
установление единых требований к функционированию информационных систем, используемых для проведения «малых» закупок, и их взаимодействию и интеграции между собой;
унификация размеров и порядка взимания платы с участников «малых» закупок;
определят случаи, при которых они допустимы с использованием бумажного документооборота.
В целом в ближайшие 2-3 года будет завершена работа по цифровизации открытых конкурентных закупок в электронной форме на едином портале закупок, обеспечивающем полноценный электронный документооборот на всех стадиях закупки.
Перечисленное заявлено в опубликованных недавно и утвержденных Минфином Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
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