Государство сократит участие в хозобществах, а ФГУП ждут реорганизация или ликвидация

Власти намерены совершенствовать управление государственным имуществом и компаниями с государственным участием.

Согласно утвержденным Минфином Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, одной из основных задач в части повышения качества управления компаниями с госучастием и государственным имуществом заявлено:

Сокращение участия государства в хозяйственных обществах, реорганизация (ликвидация) ФГУП.

Продолжат выявлять в регионах федеральное имущество в неудовлетворительном состоянии, а также используемое неэффективно, и вовлекать его в хозяйственный оборот.

Все сделки по продаже государственного и муниципального имущества переведут в электронный вид в ГИС Торги.

Будет окончательно внедрен единый подход к дивидендной политике всех акционерных обществ в федеральной собственности.

Еще станут работать над снижением рисков, связанных с уровнем долговой нагрузки компаний с госучастием.

Поставят вопрос о формировании оптимального состава госказны в отношении проблемных объектов незавершенного строительства, гидротехнических сооружений, объектов культурного наследия, объектов религиозного назначения, конфискованных морских судов и объектов жилищного фонда.