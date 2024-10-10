Выплаты сотрудникам за счет грантов облагаются страховыми взносами

При выплатах физлицам в рамках трудовых договоров и договоров ГПХ они облагаются страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 24.09.2024 № БС-17-11/2825@.

Если организация производит выплаты своим сотрудникам, то будут взносы, если этой выплаты нет в списке необлагаемых в статье 422 НК.

Чтобы выплаты за счет грантов не облагались, нужны поправки в НК.

Сейчас такие выплаты облагаются взносами.

Ранее ФНС поясняла, что взносов не будет, если выплаты гранта производятся грантодателем непосредственно в пользу грантополучателя – физлица, не состоящего с ним в трудовых отношениях. То есть без участия работодателя (письмо от 18.06.2019 № БС-4-11/11716@).