С 2025 года в НК новое основание для инвествычета по налогу на прибыль

Владимир Путин подписал изменения в Налоговый кодекс, расширяющие перечень оснований для применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Федеральный закон от 30.09.2024 № 337-ФЗ дополнил ст. 278.2 и 286.1 НК.

С 1 января 2025 года у плательщиков налога на прибыль есть право применить инвествычет в размере не более 100% расходов, понесенных в связи с вкладом в инвестиционное товарищество.

Такое товарищество должно заниматься венчурными и/или прямыми инвестициями в организации, имеющие статус малой технологической компании (МТК), полученный в соответствии с федеральным законом о них.

Информация о таком инвесттовариществе должна быть включена в региональный реестр инвестиционных товариществ для венчурных и/или прямых инвестиций в инновационные проекты и/или инновационную деятельность.