С 30 сентября к режиму налоговой тайны подключат еще две госструктуры

В статье 102 НК есть нормы, касающиеся запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения этих сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов с налоговой тайной или за разглашение указанных сведений.

На основании закона от 30.09.2024 № 335-ФЗ с 30 сентября 2024 года эти правила распространили на сведения, передаваемые налоговыми органами в соответствии с федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ»:

в межведомственные комиссии регионов по противодействию нелегальной занятости;

Роструд и его территориальные органы (трудовые инспекции — ГИТ).

Доступ к налоговой тайне имеют должностные лица, определяемые руководителями указанных комиссий и органов.