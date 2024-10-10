Правительство навело порядок со справками об участии в СВО

С 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции (СВО) можно получить через портал Госуслуг и по теперь единой для всех форме.

Постановление от 9 октября 2024 года № 1354, которое подписал Михаил Мишустин, упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции.

Кабмин объяснил, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.

Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок через Госуслуги, но и устанавливает единый образец справки (их в документе два — для участников СВО и членов их семей). С ее помощью получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

QR-код справки действует 30 дней.