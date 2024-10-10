Госдума обсудит предложения Правительства РФ по увеличению тарифов ЖКХ

В ходе «правительственного часа» по вопросам работы ЖКХ депутаты поговорят с министрами о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил в ходе «Делового завтрака» председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проведение «правительственного часа» на тему помощи регионам в решении проблем ЖКХ запланировано в конце октября, отметил в своем тг-канале Володин. Вопрос тарифообразования станет частью дискуссии.

В проекте нового бюджета России, который кабмин внес в Госдуму, есть предложение о тарифах на жилищно-коммунальное хозяйство.

«Их предлагают увеличить до 11,5% как средний показатель. И нам надо как раз обсудить эти вопросы. Поэтому приглашаем Министра строительства и ЖКХ, руководителей ведомств, которые отвечают за вопросы в сфере тарифообразования, с тем чтобы Правительство пояснило, почему они предлагают увеличить тарифы. Причем увеличить их значительно больше, чем уровень инфляции», — пояснил Володин.

Он обратил внимание, что в зависимости от региона подорожание в коммунальной сфере «может быть меньше, может быть несколько больше — до 15,5%», ведь Правительство РФ устанавливает диапазон для роста тарифов.

«Есть вилки, которые уже на уровне регионов реализуют специальные комиссии, принимающие эти решения», отметил председатель ГД.

Володин напомнил, что общение с членами кабмина пройдет во введенном в начале сессии новом формате: если раньше конкретный министр приходил отчитываться в целом о работе министерства или ведомства, то теперь в ГД зовут нескольких представителей профильных ведомств для разговора на конкретную тему.