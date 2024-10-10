Минэкономразвития согласилось проверять квалификацию оценщиков дистанционно

Минэк готов рассмотреть возможность дистанционного проведения квалификационного экзамена и пересмотреть подход к формированию вопросов для него.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона провел очередное совещание на тему «Реформирование системы сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности».

По его словам, достигли с Минэкономразвития понимания по ключевым пунктам изменений в системе квалификационного экзамена (КЭ) оценщиков.

Сенатор напомнил, что в апреле 2024 года представители профессиональных объединений оценщиков озвучили свои инициативы, которые было предложено проработать в течение полугода.

«В процессе обсуждения сегодня мы пришли к пониманию, что Министерство в принципе готово проработать вопрос повышения квалификации, возможность проведения последующего экзамена по последним изменениям в законодательство и возможность дистанционного проведения КЭ», — рассказал Дмитрий Ворона по итогам совещания.

По словам замдиректора Департамента корпоративного развития Минэкономразвития Ирины Филипповой, за это время принято постановление Правительства РФ, касающееся тех, кто служит по контракту с Минобороны. С них сняты требования о пересдаче КЭ на время службы, а статус оценщика будет за ними сохранен.

В ходе дискуссии эксперты выступили с новыми предложениями. В частности, сделать открытыми состав, принципы назначения и работу апелляционной комиссии, которая занимается обращениями по итогам прохождения КЭ. Также предлагается разработать учебные программы и федеральные стандарты и утвердить список учебных пособий, необходимых для подготовки к сдаче КЭ.