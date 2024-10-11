Центробанк не будет ограничивать полную стоимость кредита по ипотекам

Ограничения снимут до 31 марта 2025 года. Так регулятор сможет оценить, как на финансовый рынок влияет рост ключевой ставки.

Совет директоров ЦБ принял решение до 31 марта 2025 года не вводить для банков ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по ипотекам на покупку жилья или земельного участка.

Заемщики смогут оформить ипотеку хоть и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения цен на жилье. При этом банки могут отразить в своих ипотечных ставках изменение ситуации на финансовом рынке под влиянием ключевой ставки и не бояться нарушить лимиты по ПСК.

«Риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками. Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе», — сказано на сайте регулятора.

Ограничения сохранятся для других кредитных продуктов, а также для всех займов в микрофинансовых организациях, потребительских кооперативах и ломбардах.