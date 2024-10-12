Универсальный QR-код теперь работает во всей сети СБП

Отныне новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями.

«Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. Благодаря активной поддержке банков и технологически развитой инфраструктуре НСПК мы завершили внедрение универсального QR-кода раньше запланированного срока во всей эквайринговой сети СБП. С конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 млн оплат. В дальнейшем мы намерены развивать и оптимизировать сервис», — прокомментировал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Он также отметил, что в рамках улучшения универсального QR-кода НСПК планирует предоставить банкам, обслуживающим торгово-сервисные предприятия, возможность персонализировать стартовую страницу. При сканировании универсального QR-кода камерой смартфона покупатель сможет ознакомиться с информацией о доступных кешбэках, бонусных программах и специальных предложениях перед выбором способа оплаты и платежного приложения.

«Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции», — дополнил Дубынин.

Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой конкретного платежного приложения.

Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля.