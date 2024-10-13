Минфин работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности

Детей и подростков научат защищаться от мошенников в финансовой сфере.

Стало известно, что Минфин совместно с Минпросвещения и Минобразования работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности.

Уже в этом учебном году в школах и вузах планируется ввести занятия по кибербезопасности, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Об этом сообщает телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (Вестник Киберполиции).

Детей и подростков будут обучать, как противостоять социальной инженерии и не попасться на удочку аферистов, в том числе втягивающих молодежь в так называемое дропперство — то есть фактически преступление с банковскими картами.

Ранее мы писали, что мошенники арендуют банковские карты для вывода похищенных средств.