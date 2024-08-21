Мошенники арендуют банковские карты для вывода похищенных средств

Злоумышленники убеждают клиентов банка передать им данные для доступа к счетам и картам, чтобы вывести украденные деньги. Тем самым дропы становятся полноценными соучастниками уголовного преступления.

Представители ВТБ выявили новую схему мошенничества. Злоумышленники берут в аренду банковские карты у дропов (подставных лиц) и выводят украденные деньги.

Клиентов убеждают предоставить банковские счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ВТБ.

Если раньше мошенники после совершения денежных переводов избавлялись от карт, то сейчас они стремятся переложить ответственность за отмывание денежных средств на владельцев счетов. Таким образом, дропы становятся соучастниками преступления.

«Они (мошенники) убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают легкий и легальный заработок. Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна», — сказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Подобная передача карт третьим лицам может привести к тому, что ее изначальный владелец попадет в черные списки банков, а также станет соучастником уголовного преступления.

В 2023 году система дроп-мониторинга ВТБ задержала на счетах подставных лиц больше 1 млрд рублей.