📧 Обращаться к властям можно будет не с любой электронной почты

Недавно в Госдуму внесен законопроект об этом, разработанный Законодательным Собранием Краснодарского края.
Если в поступившем электронном обращении не будет указан адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне, ответа на обращение не будет.
Дело в том, что законодатели и вообще чиновники в России сейчас подвергаются активным спам-рассылкам, которые идут, как правило, от заявителей из иностранной доменной зоны, а также недружественных стран.
Отметим, что доменная зона .su Координационным центром национальных доменов не администрируется. Но согласно приказу Роскомнадзора от 29.07.2019 № 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону», она входит в национальную доменную зону РФ. Как и домены, например, .дети, .москва, .moscow, .tatar.
Комментарии1
можно сделать ещё проще: создать определённый перечень адресов с которых будут читаться. Все остальные - не читать, сразу в спам.
Заодно будет повод создать ещё один реестр!