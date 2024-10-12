📧 Обращаться к властям можно будет не с любой электронной почты

Принимать обращения граждан к органам власти и местного самоуправления хотят разрешить по электронной почте только с адресов национальной доменной зоны России – .ru и .рф.

Недавно в Госдуму внесен законопроект об этом, разработанный Законодательным Собранием Краснодарского края.

Если в поступившем электронном обращении не будет указан адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне, ответа на об­ращение не будет.

Дело в том, что законодатели и вообще чиновники в России сейчас подвергаются активным спам-рассылкам, которые идут, как пра­вило, от заявителей из иностранной доменной зоны, а также недружественных стран.

Отметим, что доменная зона .su Координационным центром национальных доменов не администрируется. Но согласно приказу Роскомнадзора от 29.07.2019 № 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону», она входит в национальную доменную зону РФ. Как и домены, например, .дети, .москва, .moscow, .tatar.