📖 ФНС готовит методичку по применению НДС на УСН с 2025 года

Налоговики обещают уже в октябре выпустить методичку, в которой 25 пунктов.

Платить НДС в 2025 году будет бизнес на УСН с доходами в 2024 году более 60 млн рублей. При этом значение имеет как доход 2024 года, так и 2025-го.

Об этом пишут «Ведомости».

Если в 2024 году доход был менее 60 млн, то с 01.01.2025 НДС не будет, но как только в 2025 году доход превысит 60 млн, со следующего месяца начнется НДС. Но можно будет выбрать ставку – 5% без вычетов или 20% с вычетами.

Если в 2024 году доход будет более 60 млн рублей, то в 2025 году будет НДС.

Если же за 2025 год доход составит менее 60 млн рублей, то в 2026 году НДС не будет, а будет автоматическое освобождение от НДС.

🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!