За девять месяцев 2024 года банки одобрили только 18% заявок на автокредиты

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2024 года банками было одобрено 18% заявок на автокредиты. Из них только 68,9% стали реально полученными кредитами на покупку автомобиля.

По данным банков и микрофинансовых организаций (МФО), выдающих автокредиты и передающих сведения в НБКИ, за первые 9 месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 млн заявок на получение автокредита. Из них одобрено 18,0% заявок. И только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты.

Наибольшее количество заявок на автокредит было в Татарстане, Краснодарском крае, Московской области, Москве и Башкортостане.

Самая высокая доля одобренных заявок в Татарстане (25,2%), Чувашии (24,6%), Кировской области (22,3%), Удмуртии (22,0%) и Нижегородской области (21,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 19,3% и 21,7% соответственно.

При этом вероятность одобрения автокредита существенно повышается по мере роста персонального кредитного рейтинга.

«В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне. Однако по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности. При этом, как мы видим, такой унифицированный подход к управлению кредитными рисками ведет к существенным различиям в уровне одобрения кредитных заявок в различных регионах РФ», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Что касается доли взятия автокредита (согласившихся на предложенные банком условия), то минимальные значения этого показателя (а значит, и наибольшее количество одобренных банками заявок на одного заемщика) в январе-сентябре 2024 года продемонстрировали Татарстан (44,4%), Чувашия (52,2%), Адыгея (57,3%) и Башкортостан (58,0%), а также Челябинская область (59,0%).