Российское исследование: Китай претендует на мировое лидерство в технологиях и науке

Фонд Росконгресс подготовил аналитический обзор «Технологический отрыв Китая: альтернатива Западу в науке и патентах». Он о перспективах и развитии научного и технологического потенциала Китая.

По мнению аналитиков, КНР успешно заложила основы того, чтобы стать ведущей мировой научно-технической державой.

Пекин наращивает расходы на научные исследования и разработки, уделяя значительное внимание технологическим кадрам.

За 1996-2020 годы Китай увеличил инвестиции в НИОКР на 3 299%. В результате вышел в лидеры по количеству регистрируемых патентов.

По данным Национального управления интеллектуальной собственности КНР, с января по апрель 2024 года в стране выдано более 362 тыс. патентов на изобретения, что на 43,42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу 2023 года в Китае насчитывалось около 4,02 млн действующих внутренних патентов на изобретения, что делает его первой страной в мире с более чем 4 млн таких патентов.

Кроме того, Китай занял первое место в мире по числу научных публикаций во многих областях передовых технологий, а также укрепил позиции в подготовке и привлечении ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, сократив отставание от США.

Росконгресс пишет, что колоссальные инвестиции в НИОКР способствуют реализации стратегии КНР по развитию инновационной экономики, основанной на передовых технологиях в вычислениях и связи – использовании искусственного интеллекта, квантовых технологий.

Инновации в технологическом секторе могут обеспечить очевидные преимущества в промышленности, торговле и обороне за счет развития робототехники и использования передовых материалов.

Параллельно с развитием внутреннего научного пространства китайские исследователи активно публикуются в ведущих мировых научных изданиях: страна лидирует по публикациям в области физики, химии, наук о Земле и окружающей среде.

Полный текст аналитического обзора здесь.