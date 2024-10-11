Водителям запретят использовать гаджеты во время движения

С 1 марта 2025 года установят штрафы за просмотр видео во время движения и настройку навигатора в пути.

Минтранс подготовил проект постановления с изменениями в правилах дорожного движения (ПДД). Теперь водителям будет запрещено использовать во время движения дополнительные устройства, которые отвлекают от управления автомобилем.

«Принятие проекта постановления: будет способствовать повышению безопасности дорожного движения; положительно отразится на правоприменительной практике в отношении велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ», — сказано в пояснительной записке.

Например, под это требование попадает просмотр видео на смартфоне или планшете, а также настройка навигатора в процессе движения. При этом можно пользоваться голосовыми ассистентами, чтобы не задействовать руки водителя.

Сейчас автомобилистам запрещено разговаривать по телефону без гарнитуры или иных устройств для переговоров без использования рук. Нарушителям грозит штраф 1,5 тыс. рублей.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года.