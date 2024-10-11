🙆 Селлеры считают, что 5 тыс. в месяц – слишком высокая зарплата для бухгалтера

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» вела нулевую фирму на УСН «доходы минус расходы» за 3 тыс. рублей в квартал. А когда пошли продажи через маркетплейсы, женщина попросила за свои услуги уже 5 тыс. рублей в месяц.
Но бизнесмены считают такую зарплату слишком высокой, ведь там всего дел – на один день работы.
Для справки – фирма находится в Санкт-Петербурге.
Участники обсуждения считают, что и 5 тыс. в месяц – это уже мало, а уж работать за 3 тыс. рублей вообще смысла нет.
Вот что пишут коллеги:
Коллеги сетуют, что труд бухгалтера совсем не ценится, и на этом фоне многие демпингуют и соглашаются работать практически за еду.
Комментарии7
проверочное слово - демпИнг
Одна американская фирма купила дорогое японское оборудование по производству ( чего-то ). Его установили, настроили и оно начало бесперерывно работать, принося солидную прибыль. Дела у фирмы пошли резко в гору и всё было хорошо. Но однажды станок сломался и остановился. Все попытки отремонтировать его были безуспешны.
Тогда директор фирмы объявил, что тот, кто запустит станок получит 1000 долларов за это.
Много лучших умов и рук трудились, но у них ничего не выходило.
И тут пришёл простой слесарь из цеха, походил, посмотрел, взял кувалду и ударил ей станок. Всё заработало как раньше.
Вызвал рабочего довольный директор к себе и сказал, чтобы тот написал отчёт о выполненной работе для получения обещенной премии. Рабочий написал: 1 доллар за то, что ударил кувалдой и 999 долларов за то, что знал куда бить.
Одна американская фирма купила дорогое японское оборудование по производству ( чего-то ). Его установили, настроили и оно начало бесперерывно работать, принося солидную прибыль. Дела у фирмы пошли резко в гору и всё было хорошо. Но однажды станок сломался и остановился. Все попытки отремонтировать его были безуспешны.
Тогда директор фирмы объявил, что тот, кто запустит станок получит 1000 долларов за это.
Много лучших умов и рук трудились, но у них ничего не выходило.
И тут пришёл простой слесарь из цеха, походил, посмотрел, взял кувалду и ударил ей станок. Всё заработало как раньше.
Вызвал рабочего довольный директор к себе и сказал, чтобы тот написал отчёт о выполненной работе для получения обещенной премии. Рабочий написал: 1 доллар за то, что ударил кувалдой и 999 долларов за то, что знал куда бить.
Работы им на один день. Пусть и делают, раз всё так просто
+1