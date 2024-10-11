🙆 Селлеры считают, что 5 тыс. в месяц – слишком высокая зарплата для бухгалтера

Чтобы посчитать налог по УСН при торговле через маркетплейсы, бухгалтеру хватит и одного дня. Соответственно, зарплата с учетом таких трудозатрат должна быть не более 3 тыс. рублей в месяц. Так рассуждают некоторые бизнесмены.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» вела нулевую фирму на УСН «доходы минус расходы» за 3 тыс. рублей в квартал. А когда пошли продажи через маркетплейсы, женщина попросила за свои услуги уже 5 тыс. рублей в месяц.

Но бизнесмены считают такую зарплату слишком высокой, ведь там всего дел – на один день работы.

Для справки – фирма находится в Санкт-Петербурге.

Участники обсуждения считают, что и 5 тыс. в месяц – это уже мало, а уж работать за 3 тыс. рублей вообще смысла нет.

Вот что пишут коллеги:

Коллеги сетуют, что труд бухгалтера совсем не ценится, и на этом фоне многие демпингуют и соглашаются работать практически за еду.