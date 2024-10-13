Мосбиржа расширила предложение облигаций и ПИФов

На этой неделе Московская биржа расширила перечень закрытых ПИФов для частных инвесторов (ЗПИФ) и инструментарий рынка облигаций.

7 октября 2024 года у частных инвесторов появилась возможность покупать и продавать на Мосбирже паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Залоговые займы» под управлением УК «Финстар Капитал».

Это первый кредитный ЗПИФ, получивший доступ к торгам на бирже.

В основе работы фонда — принцип предоставления займов под залог ликвидной недвижимости, стоимость которой значительно превышает сумму долга. Заемщиками выступают предприниматели из различных сфер бизнеса, что позволяет фонду диверсифицировать портфель займов и таргетировать доходность инвестиций.

Паи фонда доступны квалифицированным инвесторам. Минимальный объем покупки – 10 паев, сообщает Мосбиржа.

11 октября на фондовом рынке Московской биржи стартовало размещение структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Ранее структурные облигации данного эмитента размещались только на внебиржевом рынке. Листинг на Моcбирже делает такие ценные бумаги доступными широкому кругу частных и институциональных инвесторов, поясняет она.

Структурные облигации предусматривают право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких событий. В том числе изменения цен различных активов: акций, валютных пар, товаров, процентных ставок, биржевых индикаторов.

Размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.

Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля пояснил, что Сбер первым в России запустил полноценную собственную фабрику структурных продуктов.