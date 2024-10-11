Антикоррупционные меры бизнеса станут смягчающим обстоятельством в КоАП

Президент РСПП Александр Шохин сообщил о новом смягчающем обстоятельстве при определении ответственности за коррупционные действия сотрудника.

10 октября 2024 года в РСПП состоялся ежегодный Антикоррупционный форум российского бизнеса. На нем обсудили практику противодействия коррупции в компаниях и подвели итоги пятого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса.

Шохин отметил, что компании ставят вопрос о необходимости стимулирования корпоративных мер противодействия коррупции.

Он напомнил, что с учетом предложений в проекте подготовленной Минюстом новой редакции Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено, что:

Наличие у организации достаточных мер по предупреждению коррупции является смягчающим обстоятельством при определении ответственности за коррупционные действия сотрудника.

Глава РСПП отметил необходимость поддерживать публичность антикоррупционной политики руководством компаний:

«На наш взгляд, умелая демонстрация антикоррупционных требований к партнерам, к персоналу, к взаимодействию с контрольно-надзорными органами, с федеральными, региональными органами власти. Даже в этих сложных обстоятельствах может быть выигрышной с точки зрения повышения доверия и к компаниям, как участникам закупочной деятельности, доверия к инвесторам. И в целом это ведет к укреплению репутации бизнеса», — заключил Шохин.

В 2024 году проанализированы результаты антикоррупционной работы в 71 компании. Заявлено, что лидеры рейтинга не ограничиваются бумажными комплаенсами, а эффективно применяют антикоррупционные меры во всех бизнес-процессах.