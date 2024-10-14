Как безопасно работать с самозанятыми. Смотрите видео!

Эксперт поможет разобраться с тем, какие есть риски при работе с самозанятыми и найти варианты безопасной работы с ними.

Все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми – это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

Кроме того, многие бухгалтеры сами захотели стать самозанятыми и сотрудничать с бизнесом. Стоит ли игра свеч? Смотрите видеозапись!

В этом видео рассмотрим:

критерии и лимиты работы с самозанятыми;

налоговые риски, связанные с самозанятыми;

правила безопасной работы с самозанятыми;

риски для самих самозанятых;

можно ли бухгалтеру совмещать самозанятость с трудовой деятельностью;

можно ли сдавать недвижимость как самозанятому.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».