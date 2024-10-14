Инвестиционная палата продала нерезидентам дополнительные заблокированные активы на 2,54 млрд рублей

По итогам второго этапа обмена заблокированными активами иностранные инвесторы выкупили ценные бумаги россиян на 2,54 млрд рублей. В ходе двух этапов удалось получить в общей сложности 10,64 млрд.

«Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки», — сказали в Инвестиционной палате.

Не исключено, что оператор еще раз запустит процедуру обмена замороженными активами. Для этого потребуется внести изменения с учетом ограничений на Национальный расчетный депозитарий, а также получить новое разрешение правительственной комиссии.

Российские инвесторы с 25 марта по 8 мая 2024 года могли предъявить к выкупу ценные бумаги на суммы не больше 100 тыс. рублей. Свои активы частично подали свыше 708 тыс. физических лиц.