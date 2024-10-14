❗ Минфин решил скорректировать состав КБК по налогам с 2025 года

Коды КБК на 2025 год уже утверждены, но потребовалось их скорректировать в связи с многочисленными изменениями в НК в рамках налоговой реформы-2025, а также утверждением Минфином Основных направлений налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026-2027.

Официально опубликован проект приказа Минфина c изменениями в свой приказ от 10.06.2024 № 85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)».

Из документа следует, что с 2025 года будут новые КБК для уплаты НДФЛ, акцизов и впервые вводится КБК туристического налога.

В частности, это новые КБК для:

НДФЛ (общий);

НДФЛ с доходов ИП, нотариусов, адвокатов и иных специалистов частной практики;

НДФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании, полученной контролирующими ее физлицами (кроме НДФЛ в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления);

НДФЛ в отношении доходов нерезидентов РФ.

Учтите, что с 2025 года отдельные КБК будут для каждой ставки НДФЛ от 13% до 22%.

Также проект приказа Минфина предусматривает новые КБК для субсидий и межбюджетных трансфертов.