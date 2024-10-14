❗ Минфин решил скорректировать состав КБК по налогам с 2025 года

Официально опубликован проект приказа Минфина c изменениями в свой приказ от 10.06.2024 № 85н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)».
Из документа следует, что с 2025 года будут новые КБК для уплаты НДФЛ, акцизов и впервые вводится КБК туристического налога.
В частности, это новые КБК для:
НДФЛ (общий);
НДФЛ с доходов ИП, нотариусов, адвокатов и иных специалистов частной практики;
НДФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании, полученной контролирующими ее физлицами (кроме НДФЛ в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления);
НДФЛ в отношении доходов нерезидентов РФ.
Учтите, что с 2025 года отдельные КБК будут для каждой ставки НДФЛ от 13% до 22%.
Также проект приказа Минфина предусматривает новые КБК для субсидий и межбюджетных трансфертов.
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