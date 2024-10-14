МТС заплатит 3 млрд рублей за незаконное повышение цен на связь

Впервые ФАС изымет незаконно полученные доходы мобильного оператора. В бюджет перечислят 3 млрд рублей, а для абонентов снизят тарифы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание мобильному оператору МТС перечислить в бюджет штраф в размере 3 млрд рублей. Именно столько компания получила от необоснованного повышения стоимость услуг связи.

«Служба установила, что повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей. Помимо перечисления дохода, оператор должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи», — сказано на сайте ФАС.

В ведомстве добавили, что впервые применяют изъятие необоснованно полученного дохода от повышения тарифов.

В мае 2024 года ФАС провела анализ и установила, что повышение цен необоснованное и не «является экономически подтвержденным». Для 30 млн абонентов тарифы выросли в среднем на 8%.