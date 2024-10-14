ФНС предоставляет данные для проверки участников госзакупок

Заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев рассказал, что около года налоговики обмениваются данными с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Эта информация позволяет проверять документы компаний для участия в госзакупках. В частности, данные можно использовать для подтверждения опыта.
Сейчас 60% жалоб при закупках связаны с недостоверными данными об опыте участников. Информационный обмен позволяет вычислить нарушителей и пресечь незаконную практику.
«У нас концентрируется большинство ведомственных данных из разных государственных систем. Мы являемся поставщиками данных для 595 пользователей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, проектные офисы по реализации национальных проектов и крупнейшие государственные заказчики», — сказал Шиналиев.
На основании данных от ФНС формируется ЭКГ-рейтинг, который стал национальным стандартом «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».
Отмечено, что инструменты ФНС продолжат ориентироваться на создание прозрачной бизнес-среды, где государство и бизнес имеют представление о том, с кем взаимодействуют предприниматели.
Комментарии1
Да, предоставляет) знаем мы этих участников, сталкивались.
Фирмы по продаже бытовой химии, выигрывали тендеры по изготовлению мягкой мебели, а потом с выпученными глазами бегали искали, кто им за неделю сделает огромный заказ...