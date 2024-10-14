ФНС предоставляет данные для проверки участников госзакупок

Федеральная налоговая служба поставляет ФАС информацию об опыте компаний при участии в госзакупках. Это позволяет пресечь незаконную практику.

Заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев рассказал, что около года налоговики обмениваются данными с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Эта информация позволяет проверять документы компаний для участия в госзакупках. В частности, данные можно использовать для подтверждения опыта.

Сейчас 60% жалоб при закупках связаны с недостоверными данными об опыте участников. Информационный обмен позволяет вычислить нарушителей и пресечь незаконную практику.

«У нас концентрируется большинство ведомственных данных из разных государственных систем. Мы являемся поставщиками данных для 595 пользователей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, проектные офисы по реализации национальных проектов и крупнейшие государственные заказчики», — сказал Шиналиев.

На основании данных от ФНС формируется ЭКГ-рейтинг, который стал национальным стандартом «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».

Отмечено, что инструменты ФНС продолжат ориентироваться на создание прозрачной бизнес-среды, где государство и бизнес имеют представление о том, с кем взаимодействуют предприниматели.