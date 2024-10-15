Продавать скоропортящиеся товары в интернете будет можно только торговым сетям

Интернет-площадки будут нести ответственность за качество продуктов. Для этого власти разрешат продавать скоропортящиеся товары только, если товар перейдет в собственность платформы, а также торговым сетям и розничным продавцам.

В Минэкономразвития подготовили законопроект «О платформенной занятости», в котором ужесточат продажу продуктов через интернет. Такой деятельностью смогут заниматься только торговые сети или продавцы с местом на розничном рынке.

Онлайн-площадка также получит право продавать скоропортящиеся товары, но только при условии, что они перейдут в ее собственность. Так продавец сможет нести ответственность за качество продукции, ее сертификацию и маркировку. Об этом пишут «Известия».

В законе появится понятие «скоропортящиеся продовольственные товары», под ними будут понимать продукцию, для сохранения которой нужно соблюдение температурного режима и других правил.

«Разработка законопроекта — это ответ на запрос всех участников рынка на единое регулирование, честные и прозрачные правила. Его ключевая задача — закрепление единого понятийного аппарата, расширение механизмов защиты прав потребителей, прозрачность условий как для самих платформ, так и их партнеров», — сказали в министерстве.

Сейчас проект федерального закона проходит стадию обсуждения с органами исполнительной власти, а после документ представят в аппарат правительства и в Госдуму.

Изменения будут стимулировать интернет-площадки проводить многоступенчатую проверку поставщиков и аудит качества. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что уже сейчас многие сервисы по доставке еды и продуктов работают по этому принципу и сами выступают собственниками товаров.