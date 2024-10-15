ФНС дополнила методику проведения оценки юрлиц

Налоговики проверят долю вычетов по НДС за последние восемь кварталов и сравнят результаты со средними значениями. Компании по запросу смогут увидеть суммы расхождений в личном кабинете.

ФНС выпустила приказ от 09.10.2024 № ЕД-7-31/840@, в котором изложила методику оценки финансово-хозяйственного состояния юридического лица, а также иной информации о его деятельности.

Теперь налоговики будут проверять долю вычетов по НДС в части начисленного налога за последние восемь кварталов. Показатель сравнят со средними значениями для конкретного вида деятельности по региону. Это будут делать на втором этапе проверки компании.

Также ФНС дополнила информацию, которая будет в выписке по результатам оценки. Например, в п. 1 «Наличие существенных прямых расхождений по НДС» будут указаны суммы расхождений и размер вычетов.

Методика оценки базируется в Личном кабинете налогоплательщика ЮЛ и сервиса АИС «Налог-3». Такая проверка представляет собой двухэтапную оценку деятельности и состояния компаний. По запросу предприниматели могут получить выписку, в которой будут отражены сведения по каждому критерию проверки.

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