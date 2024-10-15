🔥 Началось обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки! Занимайте последние места

Сегодня, 15 октября, стартует новый поток обучения на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Успейте купить обновленные с учетом налоговой реформы-2025 курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, УСН, НДС, ФСБУ и аналитике 1С по выгодным ценам и начинайте учиться!

Сегодня, 15 октября, стартует обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Но вы еще успеваете купить курсы со скидкой до 83% и начать учиться уже сегодня!

Не теряйте времени — до конца года чуть больше двух месяцев. Время пролетит в бесконечных отчетах и предпраздничной суете, и уже просто не будет возможности подготовиться к работе в 2025 году.

Сегодня последний день, когда вы можете купить наш самый дорогой курс профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» по специальной цене за 9 900 рублей вместо 59 900 рублей. Начните год с новой востребованной профессией!

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Начните подготовку к новым правилам работы прямо сейчас, пока на курсы действуют скидки до -83%.

Каталог курсов

Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам осени 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Старт потока уже сегодня, 15 октября.

Скидка 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Старт потока уже сегодня, 15 октября.

Скидка 44%: 15 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Старт потока уже сегодня, 15 октября.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе профессиональной переподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Старт потока уже сегодня, 15 октября.

Скидка 64%: 12 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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На новом курсе повышения квалификации «Клерка» вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на УСН и ОСНО по правилам 2025 года, сможете определять налоговую базу и составлять декларацию по стандартам налоговой реформы-2025.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Старт потока уже сегодня, 15 октября.

Скидка 70%: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

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Мы обновили наш популярный онлайн-курс и включили в программу новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», чтобы помочь вам заранее подготовиться к его применению.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.

Старт потока уже сегодня, 15 октября.

Скидка 70%: 7 400 рублей вместо 24 400 рублей.

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