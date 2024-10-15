В Telegram появилась верификация телефонных номеров

Чтобы компании сэкономили средства на отправке кодов подтверждения своим клиентам, Павел Дуров создал инструмент, который позволит верифицировать номер телефона через Telegram.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске сервиса Gateway. Он может верифицировать телефонные номера с помощью кодов, которые приходят не по СМС, а сразу в Telegram.

Отправка одного кода будет стоить 0,01 доллара или чуть меньше 1 рубля. Это позволит «сэкономить миллионы» компаниям, которые отправляют подтверждение своим пользователям.

«Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения», — заявил Павел Дуров в своем телеграм-канале.

В октябре у Telegram также появились новые функции. Например, пользователи могут добавлять медиафайлы к уже отправленным сообщениям, а также просматривать время изменений.