Пожаловаться в Телеграм теперь можно на больше нарушений

Телеграм расширил перечень нарушений, на которые можно подать жалобу.

В частности, появились новые опции:

Не нравится.

Жестокое обращение с детьми.

Незаконные товары.

Мошенничество.

Терроризм.

Интересно, что есть и позиция — «Не нарушает закон, но надо удалить». То есть чисто субъективно-усмотрительная опция.

На первом скриншоте — обновленный список для претензий, на втором — прежний.

Источник: тг-канал МВД «Вестник Киберполиции»

Ранее мы сообщали, что Telegram обновил политику конфиденциальности в соответствии с требованиями международного законодательства.