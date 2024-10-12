Пожаловаться в Телеграм теперь можно на больше нарушений

В частности, появились новые опции:
Не нравится.
Жестокое обращение с детьми.
Незаконные товары.
Мошенничество.
Терроризм.
Интересно, что есть и позиция — «Не нарушает закон, но надо удалить». То есть чисто субъективно-усмотрительная опция.
На первом скриншоте — обновленный список для претензий, на втором — прежний.
Ранее мы сообщали, что Telegram обновил политику конфиденциальности в соответствии с требованиями международного законодательства.
Комментарии1
И думаете будет нужный эффект.
Я знаю несколько ТГ-каналов, которые на ровном месте заблокировали, без объяснений, и как утверждается, без оснований, а обратно не разблокировали. Тех поддержка ТГ вообще никак не реагировала.
Как то так