VK предоставит видеоблогерам гранты на 100 млн рублей

Компания VK запустит гранты для блогеров с аудиторий свыше 1 тыс. человек, которые работают с длинными видеоформатами. Таким образом площадка планирует заместить видеохостинг YouTube и переманить пользователей.
Общий объем программы составит 100 млн рублей. Получить выплаты смогут только блогеры, зарегистрированные в качестве ИП. Они должны создавать контент без рекламы в формате горизонтальных видео хронометражем от 10 минут.
Больше шансов на грант будет у авторов, которые делают развлекательно-образовательный контент в формате «how to» (как сделать что-то). Об этом пишет РБК.
Получателей грантов определит координационный совет, в который войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, а также топ-менеджмент VK.
«Идея [грантов] сама по себе значительно лучше, чем недавняя практика VK просто закупать дорогие шоу, считает он. Интернет-площадка, привлекательная для блогеров, — это не то же самое, что стриминговая платформа с сериалами», — сказал глава Института современных медиа Кирилл Танаев.
Также он добавил, что YouTube будет возможно заменить либо при его полной блокировке, либо когда система монетизации VK сможет гарантировать блогерам хороший заработок.
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