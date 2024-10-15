VK предоставит видеоблогерам гранты на 100 млн рублей

Чтобы сервис VK Видео мог конкурировать с YouTube, компания выделит гранты блогерам с аудиторией от 1 тысячи человек.

Компания VK запустит гранты для блогеров с аудиторий свыше 1 тыс. человек, которые работают с длинными видеоформатами. Таким образом площадка планирует заместить видеохостинг YouTube и переманить пользователей.

Общий объем программы составит 100 млн рублей. Получить выплаты смогут только блогеры, зарегистрированные в качестве ИП. Они должны создавать контент без рекламы в формате горизонтальных видео хронометражем от 10 минут.

Больше шансов на грант будет у авторов, которые делают развлекательно-образовательный контент в формате «how to» (как сделать что-то). Об этом пишет РБК.

Получателей грантов определит координационный совет, в который войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, а также топ-менеджмент VK.

«Идея [грантов] сама по себе значительно лучше, чем недавняя практика VK просто закупать дорогие шоу, считает он. Интернет-площадка, привлекательная для блогеров, — это не то же самое, что стриминговая платформа с сериалами», — сказал глава Института современных медиа Кирилл Танаев.

Также он добавил, что YouTube будет возможно заменить либо при его полной блокировке, либо когда система монетизации VK сможет гарантировать блогерам хороший заработок.