Пособие по безработице проиндексируют на 7,3% впервые за несколько лет

Несмотря на то, что безработных в стране не так много, Минтруд проиндексирует пособия на уровень инфляции. Размер выплат составит 14 742 рубля.

Размер пособия по безработице в 2025 году вырастет на 7,3% — до 14 742 рублей в месяц. Сейчас расходы на выплату таких пособий уменьшились, поскольку в стране не так много людей, у которых нет работы.

В июле 2024 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) уровень безработицы снизился до минимальных значений — до 1,8%. В среднем по России этот показатель составляет 2,5%. Самый высокий уровень безработицы на Юге — 4,7% и в Сибири — 2,9%.

«Раньше пособие назначалось ежегодно, без жесткой привязке к индексации, теперь это предусмотрено нормой закона, пособие будет проиндексировано на уровне инфляции 7,3%», — сказал министр труда Антон Котяков.

Также он добавил, что размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы.

С 1 февраля 2025 года на уровень инфляции (7,3%) проиндексируют материнский капитал. Родители первого ребенка получат около 677 тыс. рублей и 894 тыс. на двоих детей.