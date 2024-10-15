Российский ЮниКредит вводит порог для переводов в валюте

Российский ЮниКредит Банк с 12 ноября 2024 года вводит для физических лиц минимальный порог в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц в ЮниКредит без согласования с кредитной организацией.

Это следует из новой версии приложения № 1 к условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц. Вот пороги:

для долларов – 10 тысяч долларов;

евро – 10 тысяч евро;

китайских юаней – 70 тысяч юаней.

Переводы в меньшей сумме будут исполняться по согласованию с банком. В предыдущей версии условий комплексного банковского обслуживания таких ограничений не было.

В апреле ЮниКредит Банк повысил комиссию за переводы средств в иностранной валюте. С этого времени она составляет: