Российский ЮниКредит вводит порог для переводов в валюте

Это следует из новой версии приложения № 1 к условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц. Вот пороги:
для долларов – 10 тысяч долларов;
евро – 10 тысяч евро;
китайских юаней – 70 тысяч юаней.
Переводы в меньшей сумме будут исполняться по согласованию с банком. В предыдущей версии условий комплексного банковского обслуживания таких ограничений не было.
В апреле ЮниКредит Банк повысил комиссию за переводы средств в иностранной валюте. С этого времени она составляет:
через интернет-банк — 2% от суммы перевода. Минимальная плата — 200 долларов, максимальная — 1000 долларов.
иными способами – 3% от суммы перевода. Минимальная плата — 200 долларов, максимальная — 1000 долларов.
Начать дискуссию