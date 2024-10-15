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Российский ЮниКредит вводит порог для переводов в валюте

Российский ЮниКредит Банк с 12 ноября 2024 года вводит для физических лиц минимальный порог в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц в ЮниКредит без согласования с кредитной организацией.

Это следует из новой версии приложения № 1 к условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц. Вот пороги:

  • для долларов – 10 тысяч долларов;

  • евро – 10 тысяч евро;

  • китайских юаней – 70 тысяч юаней.

Переводы в меньшей сумме будут исполняться по согласованию с банком. В предыдущей версии условий комплексного банковского обслуживания таких ограничений не было.

В апреле ЮниКредит Банк повысил комиссию за переводы средств в иностранной валюте. С этого времени она составляет:

  • через интернет-банк — 2% от суммы перевода. Минимальная плата — 200 долларов, максимальная — 1000 долларов.

  • иными способами – 3% от суммы перевода. Минимальная плата — 200 долларов, максимальная — 1000 долларов.

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