Т-Банк и банк Точка присоединились к сервису ФНС «Старт бизнеса онлайн»

Теперь предприниматели при онлайн-регистрации бизнеса смогут сразу открыть счет в удобном банке. Также в проекте участвуют ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Сбер.

К сервису от ФНС «Старт бизнеса онлайн» подключились Т-банк и Банк Точка. Теперь у предпринимателя, который только регистрирует ИП или организацию, больше возможностей открыть банковский счет в привычной кредитной организации.

При подготовке документов для регистрации бизнеса нужно выбрать банк, где будет открыт расчетный счет, а затем дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи.

«Все отмечают, что такой сервис регистрации бизнеса под ключ очень удобен: буквально в одном окне, причем электронном окне, можно открыть счет в банке, получить электронную подпись и подать документы на регистрацию», — сказал член Общественного совета при ФНС Владимир Герасимов.

Сервис запустили в марте 2024 года. Он позволяет в рамках одной услуги зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного визита в удостоверяющий центр, а также завести банковский счет.

Основное условие получения услуги — наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги и биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС).