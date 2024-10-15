Московская биржа начинает торги платиной и палладием

21 октября 2024 года Мосбиржа расширит линейку инструментов рынка драгоценных металлов и начнет торги платиной и палладием.

Профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. Заключение сделок — с 10:00 до 19:00 мск.

Торги и расчеты будут в рублях с участием центрального контрагента, что позволит участникам пользоваться всеми преимуществами современной системы риск-менеджмента и надежности расчетов.

Поставка драгметаллов идет в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.

«Россия играет важную роль на мировом рынке драгоценных металлов, а спрос на платину и палладий распределен между автомобильной, ювелирной, химической, медицинской, электротехнической и прочими отраслями промышленности. Это позволяет с большой долей уверенности говорить, что новые инструменты заинтересуют различные категории инвесторов, предоставив им дополнительные возможности для диверсификации портфеля активов, и в перспективе будут способствовать созданию новых финансовых продуктов. Запуск биржевых торгов платиной и палладием позволит определить справедливую цену на эти драгметаллы, которая в дальнейшем сможет выступать дополнительным индикатором состояния рынка для всех категорий его участников», — сказал Владимир Крекотень, управляющий директор Мосбиржи.

Сделки на рынке драгметаллов Мосбиржи заключают банки, производители и потребители драгметаллов, крупнейшие розничные брокеры и управляющие компании, а также физлица.

Доступ частных инвесторов к биржевым торгам предоставляют более 100 профессиональных участников рынка.

Цены, формирующиеся в результате заявок и сделок на рынке драгметаллов, используются для расчета Индекса аффинированного золота Мосбиржи (код индекса – RUGOLD). В 2023 году индикатор получил одобрение Банка России. Оценка качества формирования и расчета индекса проведена с участием ФАС, Минфина и Минэкономразвития.

На днях мы сообщали, что Мосбиржа расширила предложение облигаций и ПИФов.