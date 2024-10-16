В ресторанах хотят установить квоту на российское вино

Вино отечественного производства будет составлять до 20% от общей доли вин в ассортименте ресторанов и кафе.

Минпромторг предлагает ввести обязательную долю российского вина в меню ресторанов и кафе. Квоту установят на уровне 20% от общей доли вин в заведении. Также норму собираются распространить и на специализированные розничные магазины. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2023 году общая площадь виноградников в РФ составила 105,3 тыс. гектаров. Это на 4% больше, чем в 2022 году. Авторы инициативы считают, что из-за доминирующего положения иностранных вин, россияне не могут познакомиться с отечественной продукцией.

С января по июнь 2024 года производство винодельческой продукции составило 30 млн дал, что на 21% превышает объем аналогичного периода 2023 года. На тихие вина приходится большая часть продукции (15,7 млн дал), на игристое — 6,1 млн дал, на крепленое — 713,5 тыс. дал, сообщают «Известия».

«Мы предлагали установить в качестве целевой величины 50% и двигаться к ней поэтапно. Но пока коллеги остановились на величине 20%», — сказал исполнительный директор управления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

Также он добавил, что российское вино давно не уступает по качеству европейскому. Ожидается, что квоты будут стимулировать производителей и позволят развивать ассортимент.

Квота на отечественное вино может негативно повлиять на работу ресторанов.

«В случае принятия данных ограничений мы рискуем оказаться в ситуации, когда рестораны будут вынуждены сокращать винные карты до 50–60 позиций с текущих 200–400», — заявил CEO альянса White Rabbit Family Артем Павленко.

Для поддержки виноделов государство уже выделяет субсидии, а также в два раза повысили пошлины на импортные вина.