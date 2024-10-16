Как заполнить статформу ФТС в личном кабинете участника ВЭД. Смотрите видео!

Вместе с экспертом научитесь заполнять статистическую форму учета перемещения товаров, чтобы работать без ошибок и рисков.

Статформу ФТС подают через личный кабинет участника ВЭД. Отчет предназначен для учета перемещения товаров и его составляют в электронном виде. На вебинаре эксперт рассказала и показала, как заполнить форму чтобы не было ошибок. Смотрите видеозапись!

В этом видео разберем:

Кто должен подавать статистическую форму ФТС.

Кому и как подавать статформу ФТС.

В отношении каких товаров нужно подавать статформу ФТС.

Период и сроки подачи статформы.

Личный кабинет участника ВЭД.

Заполнение граф статформы ФТС.

Если форма выдает ошибки: что делать?

Ошибка в статформе: порядок исправления.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».