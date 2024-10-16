Нет прямого запрета принять к вычету НДС по опоздавшему счету-фактуре в декларации за следующие кварталы

В текущую декларацию НДС за 3 квартал 2024 года можно включить счета-фактуры по покупке за прошлый период. Например, 1 и 2 квартал.

В силу п. 1.1 ст. 172 НК вычеты по НДС могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных товаров.

То есть, можно принять входной НДС к вычету в любом периоде, начиная с квартала, в котором получен счет-фактура, и до истечения трех лет после принятия товаров к учету. Запроса на выездную проверку в связи с этим у налоговой быть не должно.

Если, например, сами товары приняты на учет в прошлых кварталах, но не хватало именно счета-фактуры, можно зарегистрировать его в дополнительном листе книги покупок за квартал, в котором товары были приняты к учету. Тогда подать уточненную декларацию по НДС за этот квартал.

В итоге счета-фактуры прошлых периодов можно включить в текущую декларацию либо корректирующую за прошлые периоды.

Второй случай происходит, когда, например, сами товары оприходовали в прошлых периодах по накладной, но не было счета-фактуры.

Если все закрывающие документы получены позже срока, можно как включить все в текущую декларацию, так и декларацию прошлых периодов.