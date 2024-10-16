Малый бизнес получил оборудование в лизинг на 3 млрд рублей

Почти 46% от всего объема льготного лизинга приходится на представителей малого бизнеса из сферы машиностроения и обработки металлов.

С начала 2024 года представители малого и среднего бизнеса оформили льготный лизинг на оборудование общей стоимостью 3,37 млрд рублей.

Для предпринимателей из новых регионов действует отдельная программа. Сумма поддержки малого бизнеса Запорожской области, ДНР и ЛНР в сфере машиностроения, химической и пищевой промышленности в 2024 году составила 110 млн рублей.

«Поддержка предприятий, которые инвестируют в расширение и модернизацию своих производственных мощностей, является одним из стратегических направлений работы Корпорации МСП. В настоящее время льготный лизинг позволяет бизнесу привлекать оборудование по ставке в два с лишним раза ниже ключевой», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чаще всего льготный лизинг получают предприятия из сферы машиностроения и металлообработки — на них приходится 45,9% от всего объема. На химическое производство — 13,7%, пищевую отрасль — 11,9%, легкую промышленность — 7,1%, полиграфию — 5,9%.

Заявки на получение лизинга принимают через цифровую платформу МСП.РФ.

Ранее мы писали, что субсидии и гранты федеральных министерств теперь доступны на платформе МСП.РФ.