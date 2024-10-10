Субсидии и гранты федеральных министерств теперь доступны на платформе МСП.РФ

На Цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты.

Уже сейчас для малого и среднего бизнеса проводятся отборы на предоставление более 60-ти различных целевых выплат из бюджета по линии 10-ти федеральных органов власти и организаций.

«Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается. МСП.РФ адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.РФ в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Например, более чем в 20-ти регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития социальным предприятиям и молодым предпринимателям на развитие объектов туристической инфраструктуры.

Также финансовую поддержку можно получить по своему профилю от:

Минпромторга — субсидии производителям пряжи из льна, самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.;

Минсельхоза — гранты «Агростартап» и «Агропрогресс» на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Есть Российский экспортный центр – оператор отбора на компенсацию части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Минэнерго — субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры;

Минкультуры – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий;

Российского фонда развития информационных технологий — проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских ИТ-решений.

С 2024 года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты федеральные и региональные органы исполнительной власти должны размещать на федеральном портале предоставления мер фингосподдержки. По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина произошла интеграция цифровой платформы МСП.РФ с порталом финподдержки.