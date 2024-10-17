С 2025 года за упрощенцами останутся все обязанности налогового агента по НДС

ФНС разъяснила, когда на УСН возникает обязанность налогового агента по НДС.

Кроме обязанности исчислить НДС и уплатить в бюджет в качестве плательщика НДС, у упрощенца могут возникнуть обязанности по исчислению НДС в качестве налогового агента.

Перечень операций, в отношении которых НДС исчисляет налоговый агент, перечислен в ст. 161 НК. В частности, налоговыми агентами признаются покупатели товаров (работ, услуг), перечисленные в п. 1 и 3 ст. 161.

Среди таких операций, например:

реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ иностранными налогоплательщиками, не состоящими на учете в РФ;

предоставление органами власти государственного (муниципального) имущества в аренду или реализация такого имущества.

Налоговый агент исчисляет НДС на дату перечисления доходов продавцу. Одновременно он обязан удержать НДС из доходов и исчислить его по расчетной ставке НДС 20/120.

Счет-фактуру упрощенец как налоговый агент по НДС составляет сам себе в одном экземпляре на дату перечисления доходов продавцу.

Такие объяснения даны в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).

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