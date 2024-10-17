Минфин уточнил, как облагается НДФЛ зарплата с 2025 года

Министерство финансов разъяснило применение повышенных ставок НДФЛ к зарплате с 1 января 2025 года.

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе-2025) ввел повышенные размеры ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера налоговых баз за налоговый период, которые будут применяться с 01.01.2025.

Минфин в письме от 13.09.2024 № 03-04-05/87929 пояснил, что исходя из п. 6.2 ст. 210 НК в новой редакции налоговая база, в отношении которой применяется ставка 13 и 15% (п. 1.2 ст. 224 НК), — это оплата труда (денежное довольствие, содержание), лиц, работающих в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях и районах с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями. А именно — в части, относящейся к установленным законодательством РФ районным коэффициентам и процентным надбавкам к зарплате.

Налоговая ставка с 2025 года такая:

13% — если сумма налоговых баз, указанных в п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК, за налоговый период не более 5 млн рублей ;

650 000 рублей и 15% суммы налоговых баз, указанных в п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК, свыше 5 млн, — если сумма этих налоговых баз более 5 млн рублей.

Указанная ставка действует в отношении совокупности всех доходов физлица-налогового резидента РФ, указанных в п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК.

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