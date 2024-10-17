Замглавы Правительства Григоренко назвал главный вызов цифровизации

Он отметил, что Россия на сегодняшний день интегрирована в мировое ИТ-пространство. Это доказывает, что страна сталкивается с теми же вызовами цифровизации, что и все другие государства.
Ключевыми задачами остаются развитие инфраструктуры передачи и обработки данных, внедрение искусственного интеллекта, защита информации, преодоление регуляторных барьеров и адаптация к изменениям потребительских ожиданий.
Вице-премьер подчеркнул, что эти вызовы касаются как государственных, так и частных институтов, включая банковскую сферу.
«Мы спроектировали национальный проект “Экономика данных„. Это основа для работы. Но важно помнить, что планы сами по себе не приведут к результатам. Поэтому главный вызов в цифровизации – выполнить все запланированное», – сказал Дмитрий Григоренко.
Он отметил, что на сегодняшний день финансовый сектор содействует в реализации мер по формированию безопасного цифрового пространства для граждан и бизнеса.
В частности, совместно с ЦБ Правительство разрабатывает архитектуру единой антифрод-платформы. Предполагается, что она обеспечит онлайн-взаимодействие госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ для борьбы с телефонным мошенничеством. Кроме того, позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.
Ранее в рамках работы по борьбе с кибермошенничеством Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов.
Комментарии1
Сами устанавливаем барьеры, сами их преодолеваем. За..ись! Не сидим без дела.