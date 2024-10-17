Замглавы Правительства Григоренко назвал главный вызов цифровизации

Заместитель председателя кабмина Дмитрий Григоренко принял участие в сессии «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы» в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024 в Сочи.

Он отметил, что Россия на сегодняшний день интегрирована в мировое ИТ-пространство. Это доказывает, что страна сталкивается с теми же вызовами цифровизации, что и все другие государства.

Ключевыми задачами остаются развитие инфраструктуры передачи и обработки данных, внедрение искусственного интеллекта, защита информации, преодоление регуляторных барьеров и адаптация к изменениям потребительских ожиданий.

Вице-премьер подчеркнул, что эти вызовы касаются как государственных, так и частных институтов, включая банковскую сферу.

«Мы спроектировали национальный проект “Экономика данных„. Это основа для работы. Но важно помнить, что планы сами по себе не приведут к результатам. Поэтому главный вызов в цифровизации – выполнить все запланированное», – сказал Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что на сегодняшний день финансовый сектор содействует в реализации мер по формированию безопасного цифрового пространства для граждан и бизнеса.

В частности, совместно с ЦБ Правительство разрабатывает архитектуру единой антифрод-платформы. Предполагается, что она обеспечит онлайн-взаимодействие госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ для борьбы с телефонным мошенничеством. Кроме того, позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учетные записи и подозрительные транзакции.

Ранее в рамках работы по борьбе с кибермошенничеством Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов.