Кабмин утвердил право на самозапрет получения кредитов и микрозаймов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов и микрозаймов.
«Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — сказано на сайте кабмина.
Подать заявление об установлении или снятии самозапрета можно на портале Госуслуги и при личном визите в МФЦ. Информация об установленном запрете будет передана в бюро кредитных историй.
Комментарии1
Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз
Непонятен механизм снятия самозапрета "неограниченное число раз"... Тоже через смс или через сайт Госуслуг?