Кабмин утвердил право на самозапрет получения кредитов и микрозаймов

С 1 марта 2025 года на портале Госуслуги или в МФЦ можно подать заявление и установить самозапрет на оформление кредитов. Информация об этом будет отражена в кредитной истории.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому с 1 марта 2025 года россияне смогут установить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов и микрозаймов.

«Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — сказано на сайте кабмина.

Подать заявление об установлении или снятии самозапрета можно на портале Госуслуги и при личном визите в МФЦ. Информация об установленном запрете будет передана в бюро кредитных историй.