«Платформа ОФД» запустила единый личный кабинет для бизнеса

Теперь предприниматели смогут выполнять все задачи по электронному документообороту и отчетности в одном окне, без дополнительной авторизации в каждом из сервисов ОФД.

«Платформа ОФД» оптимизировала единый личный кабинет сервисов. Изменения позволяют решать все задачи клиента в одном окне и без лишних действий по авторизации и регистрации в каждом из сервисов. Система автоматически, бесшовно открывает доступ ко всем цифровым решениям для бизнеса.

Помимо обновленного дизайна, кабинет получил удобную навигацию: главные сервисы представлены в верхней части главной страницы ЛК — чтобы обеспечить предпринимателю легкое переключение между задачами по принципу сменяемости экранов. Это удобно, технологично и интуитивно понятно, освобождает от работы в громоздком меню, как в ряде продуктов на рынке.

«Личным кабинетом "Платформы ОФД" сейчас регулярно пользуется порядка 40% клиентской базы. Средняя частота посещений — более трех раз в неделю. На фоне ускорения темпов цифровизации, роста потребности бизнеса в ОФД, ЭДО, отчетности и смежных сервисах, мы создаем бесшовную платформу-экосистему для розничной торговли и услуг в рамках единого личного кабинета. Одно окно решений подкреплено логикой взаимосвязи между интересом бизнеса в автоматизации процессов и необходимостью соответствовать требованиям закона, регуляторов рынка», — сказал генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков на конференции «За рамки ОФД» в Москве. «Клерк» на ней присутствовал.

В новом едином ЛК предусмотрен безопасный доступ для каждого сотрудника компании-клиента, настроено гибкое управление ролями пользователей и уровнями доступа к информации. Для решения технических вопросов сохранился оперативный чат со службой поддержки непосредственно в ЛК.

Личный кабинет модернизировали на основе обратной связи от клиентов, что позволило закрыть потребность бизнеса в работе с несколькими программами и госсервисами одновременно. Больше нет барьеров авторизации и нагруженного интерфейса.