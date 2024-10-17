К эксперименту с цифровым рублем подключат еще 15 банков

С 2026 года цифровой рубль будут применять для операций с бюджетными средствами.

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что к пилотному проекту с цифровым рублем присоединятся еще 14-15 банков.

На первом этапе они будут проводить тестовые операции, а в 2025 года начнется экспериментальная фаза на реальных клиентах.

К переводам цифровых рублей в бюджет или из него подключат Казначейство. Для таких операций цифровой рубль введут в эксплуатацию с 2026 года.

«Мы ожидаем еще порядка 14-15 банков, которые в целом, если говорить об их доле на рынке, как раз дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас вообще пользуются финансовыми услугами», — сказала Скоробогатова.

Регулятор ожидает, что через 1,5 года все торгово-сервисные предприятия должны будут обеспечить прием цифрового рубля.