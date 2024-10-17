Минэкономразвития обозначило, как будет поднимать производительность труда: контуры нового нацпроекта

В Москве на площадке VI Федерального форума «Производительность 360» подвели итоги реализации федерального национального проекта «Производительность труда» и обсудили дальнейшее развитие мероприятий по росту эффективности экономики.

Заявлено, что мероприятия нацпроекта будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Согласно поручению Президента, к 2030 году проектами по повышению производительности труда необходимо охватить не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальную сферу. Также в работу будут вовлечены госкомпании со всей цепочкой кооперации посредством создания корпоративных центров компетенций.

Наработанные отраслевые практики будут использовать для снижения административной нагрузки на бизнес, устранив при этом регуляторные ограничения роста производительности труда.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал предпринимателей к участию в процессах стыковки кадров из колледжей и вузов с потребностями своих предприятий.

«С одной стороны, необходимо переходить все больше от точечной работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениям, поэтому мы создаем центры компетенции в ключевых отраслях. И отдельно будем заниматься сферами, где у нас производительность труда в последнее время росла не так быстро», – отметил Решетников.

Ранее мы писали, что службы занятости станут кадровыми центрами «Работы России».