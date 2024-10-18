Можно ли получить вычет НДС по счету-фактуре старой формы

С 1 октября бухгалтеры должны использовать новый вариант счета-фактуры. За прошедшие две недели наши эксперты получили много вопросов по тому, как заполнять новую форму, будет ли налоговая штрафовать за использование старой формы, как перейти на новый формат без потерь и др.

С 1 октября начала действовать новая форма счета-фактуры. Можно ли получить вычет по старой форме?

Да, изменился формат счета-фактуры: в бланк добавили новый реквизит. Но если этого реквизита не будет, не беда. Также нет прямого запрета принять к вычету НДС по опоздавшему счету-фактуре в декларации за следующие кварталы.

Однако пока нововведение не приживется, вопросы будут возникать снова и снова — и мы всегда готовы на них ответить! Особенно это актуально, когда на носу сдача квартальной отчетности и глобальные изменения налоговой реформы-2025.

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