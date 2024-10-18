Т-банк запустил проект для борьбы с финансовыми пирамидами

Специально обученные боты будут заваливать подозрительные сайты заявками и тратить время мошенников на общение с искусственным интеллектом.

У Т-банка появилась новая платформа «Кибершквал», на которой специальные боты будут бороться с мошенничеством в сфере инвестиций. На сегодняшний день этот проект не имеет аналогов в РФ.

Ботов привлекут к ответу на звонки злоумышленников, также они начнут в проактивном режиме создавать шквал заявок от якобы потенциальных пользователей на сайтах с явными признаками мошенничества. Это коснется прежде всего лжеброкеров и фейковых инвестиционных компаний.

«Мы решили действовать проактивно — внедряться в логово преступников с помощью роботов-диверсантов, создавать шквал ложных заявок, запутывать мошенников и тратить их время. В день боты Кибершквала принимают 1500–2000 мошеннических звонков. В пике — 3500. Средняя продолжительность звонка — 3–5 минут», — сказал руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Главная задача проекта — усложнить жизнь лежеброкерам и финансовым пирамидам. Мошенники будут тратить рабочее время на разговоры с ботами, что позволит защитить других потенциальных «клиентов» таких организаций.

ML-модель на 20 тыс. сайтах научилась определять признаки мошенничества с точностью 90%. Все подозрительные ресурсы отправляют специалистам Т-Защиты, которые проводят дополнительную проверку. Если подозрения подтвердятся, то боты начнут автоматически отправлять сотни заявок на бесплатную консультацию или обратный звонок.

«Кибершквал» критически не влияет на инфраструктуру провайдеров и не вызывает сбои на сайтах.